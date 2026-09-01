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Эпиграф

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Казахстан тестирует электронное разрешение на въезд: что нужно знать россиянам

Казахстан тестирует электронное разрешение на въезд: что нужно знать россиянам

С 25 августа в Казахстане начали тестировать электронные разрешения на въезд для граждан стран с безвизовым режимом, в том числе России.

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