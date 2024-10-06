Политолог Баранов заявил, что Discord игнорирует российские законы: что будет с платформой

МОСКВА, 6 октября, ФедералПресс. Популярная платформа Discord, согласно закону о «приземлении» западных IT-гигантов, должна соблюдать законы России и сотрудничать с властями, однако сейчас сервис полностью игнорирует требования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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