Подготовьтесь заранее: 5 советов, как прожить месяц до затмений

Август 2024 года обещает стать настоящим испытанием для многих из нас. С приближением затмения в Рыбах 18 сентября, которое может кардинально изменить наши жизни, важно подготовиться к предстоящим астрологическим событиям.
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