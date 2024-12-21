С ЗИМНИМ СОЛНЦЕСТОЯНИЕМ!

Дорогие Друзья и СоРАтники ШКОЛА АСТРОПСИХОЛОГИИ НИКОЛАЯ ДЕНИСЕНКО поздравляет всех с Кардинальной точкой КругоЛета - ЗИМНИМ СОЛНЦЕСТОЯНИЕМ! Желаем всем Нового КолоВрата в Благости, РАдости, Счастии и Здравии! Гой Еси! День Зимнего солнцестояния считается особенной датой у многих народов.