Дрозденко: председательство Мишустина для Ленобласти означает продолжение всех заявленных масштабных проектов

Губернатор региона прокомментировал назначение премьера Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил положительные стороны назначения на должность председателя правительства Михаила Мишустина.
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