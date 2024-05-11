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Петербургский дневник

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Дрозденко: председательство Мишустина для Ленобласти означает продолжение всех заявленных масштабных проектов

Дрозденко: председательство Мишустина для Ленобласти означает продолжение всех заявленных масштабных проектов

Губернатор региона прокомментировал назначение премьера Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил положительные стороны назначения на должность председателя правительства Михаила Мишустина.

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