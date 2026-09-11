"Спектрум" продлил рейсы в Египет из-за высокого спроса

Туроператор "Спектрум" продлил до 17 декабря блоки рейсов в Египет из-за возросшего спроса. В Шарм-эль-Шейх и Хургаде цены на туры стартуют от 150 тыс.
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