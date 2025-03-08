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У жены арестованного экс-главы КРКО нашли BMW X6 с номером 777

У жены арестованного экс-главы КРКО нашли BMW X6 с номером 777

vk.com/Курская область Автомобиль BMW X6 с "красивым" номером, состоящим из трех семерок, оформлен на супругу арестованного бывшего гендиректора "Корпорации развития" Курской области (КРКО) Владимира Лукина.

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Комментарии
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Амара Карпова
Смертную казнь надо вернуть для таких стадных животных🤮💩💩🤬🤬
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22 час.
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