У жены арестованного экс-главы КРКО нашли BMW X6 с номером 777

vk.com/Курская область Автомобиль BMW X6 с "красивым" номером, состоящим из трех семерок, оформлен на супругу арестованного бывшего гендиректора "Корпорации развития" Курской области (КРКО) Владимира Лукина.
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