Сикьюра после 3:1 с «Ак Барсом»: «Моя самая тяжелая игра в КХЛ. Это очень сильная лига, здесь много хороших игроков, силовой борьбы, высокий темп»

«Трактор» обыграл «Ак Барс» со счетом 3:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Матч прошел в высоком темпе, было много силовой борьбы, и это пока самая тяжелая игра в КХЛ, в которой я принимал участие.