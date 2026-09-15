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Владимирские новости

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Владимир простился с десницей святителя Спиридона

Владимир простился с десницей святителя Спиридона

Десницей святителя Спиридона во Владимире за время её пребывания поклонились свыше 37 тысяч человек. После молебна ковчег торжественно вынесли из собора и отправили в Москву.

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