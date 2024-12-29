Битва за Покровск: ВС РФ пытаются изолировать Мирноград, охватывая город с фланга

В ДНР постепенно набирает обороты, возможно, главное сражение зимней кампании – битва за Покровск. ВС РФ практически закончили уничтожать очаги сопротивления ВСУ на подступах к городу, но о прямом штурме крупнейшего логистического узла боевиков киевского режима на Донбассе речь пока не идет.