Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходных

В предстоящие выходные жителей российской столицы ожидает по-летнему жаркая погода. Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова прогнозирует, что дневные температуры превысят климатическую норму на 2-3°C.
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