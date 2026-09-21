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Царьград

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Арсентьев поблагодарил избирателей и заявил об уходе с поста главы Северодвинска

Арсентьев поблагодарил избирателей и заявил об уходе с поста главы Северодвинска

Победивший на выборах в Госдуму по округу №76 Игорь Арсентьев поблагодарил избирателей Архангельской области и заявил о намерении оставить пост главы администрации Северодвинска.

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