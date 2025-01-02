«Дороги совсем не чищены», - первый вице-губернатор региона Дмитрий Ушаков прозрачно намекнул городским властям на затянувшиеся новогодние каникулы.
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«Дороги совсем не чищены», - первый вице-губернатор региона Дмитрий Ушаков прозрачно намекнул городским властям на затянувшиеся новогодние каникулы.