На Камчатке в рамках нацпроекта завершен ремонт мостов

Ремонт мостов был выполнен в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги», 6 января сообщает пресс-служба исполнительных органов Камчатского края.
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