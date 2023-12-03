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Точилин о 0:2 от «Крыльев»: «Имели шансы, чтобы спасти игру, но вместо того, чтобы счет стал 1:1, нам забили второй мяч»

Точилин о 0:2 от «Крыльев»: «Имели шансы, чтобы спасти игру, но вместо того, чтобы счет стал 1:1, нам забили второй мяч»

«Первый тайм получился достаточно качественным. Имели хорошие моменты, особенно в самом начале поединка.

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