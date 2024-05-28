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Выставка «Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век» открылась в Новой Третьяковке

Выставка «Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век» открылась в Новой Третьяковке

В Новой Третьяковке только что открылась выставка «Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век». Конечно, самый знаменитый из этой троицы — Виктор Васнецов (1848–1926), автор растасканных на бесчисленные цитаты, мемы, пародии и прижившихся в массовой культуре картин «Три богатыря», «Витязь на распутье», «Аленушка», «Иван-царевич на Сером Волке».

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