Кадры допроса задержанных в Тамбовской области беглецов из липецкой колонии попали на видео. Они рвались в Узбекистан

Avia.pro - СМИ Ну что ж, дорогие друзья, развернулась у нас тут настоящая драма века! Картина маслом: шестеро заключённых, которые, если верить их откровениям на допросе, всего-то хотели… ну просто пересечь границу и 'уехать домой'.