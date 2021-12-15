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В хуторе Изобильном Егорлыкского района появился сосновый сквер

В хуторе Изобильном Егорлыкского района появился сосновый сквер

Инициаторами его закладки стали активные жители хутора и культработники сельского дома культуры. Культработники сами провели ремонт дома культуры, а местная власть нашла средства для того, чтобы в обновленном «очаге культуры»… Показать полностью.

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