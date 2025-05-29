Продажи жилья в России рухнули почти на 40%

Люди не торопятся принимать решение о покупке жилья по ряду причин Продажи жилой недвижимости в России упали в апреле к марту на 39,8%, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование "СберАналитики" и консалтинговой компании CORE.
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