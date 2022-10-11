Казачество как неотъемлемая часть Кубани: особая выставка в музее Фелицына

Этот масштабный проект посвящен 85-летнему юбилею региона. Здесь представлены более 300 экспонатов, которые отразили всю палитру общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Кубани, а также этапы развития ее главных отраслей.
Этот масштабный проект посвящен 85-летнему юбилею региона. Здесь представлены более 300 экспонатов, которые отразили всю палитру общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Кубани, а также этапы развития ее главных отраслей.
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