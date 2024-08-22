Бывший директор муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" в Можге обвиняется в превышении должностных полномочий

В городе Можга начато расследование в отношении бывшего директора местного муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства (МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство"), который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
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