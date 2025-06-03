Лишили самолетов и немецких специалистов: Россия ответила на атаки Украины симметрично

Россия симметрично ударила по военной авиабазе Украины Ожидала Украина того или нет, но Россия симметрично ответила на атаки наших военных авиабаз.
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