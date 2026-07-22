Более 200 тысяч рублей перевёл себе с украденного телефона нижегородец

В Нижнем Новгороде попал на скамью подсудимых 37-летний мужчина, которого обвинили в кражах телефона, 201 тысячи рублей с банковского счёта, трёх бутылок виски из магазина и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
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