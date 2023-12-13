«ПСЖ» все-таки выжил в Лиге чемпионов, «Милан» оставил «Ньюкасл» даже без Лиги Европы! В главном еврокубке известны все участники плей-офф

В 1/8 финала ЛЧ с первых мест в группах вышли «Бавария», «Арсенал», «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Боруссия», «Ман Сити» и «Барселона», со вторых – «Копенгаген», «ПСВ», «Наполи», «Интер», «Лацио», «ПСЖ», «Лейпциг» и «Порту».