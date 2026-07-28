"Общественное" сообщило о серии взрывов в Харькове на фоне тревоги

Телеканал "Общественное" сообщил о серии взрывов в Харькове на фоне воздушной тревоги. Сигналы предупреждения также прозвучали в других областях Украины, включая Сумскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Черниговскую.
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