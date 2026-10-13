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Мировое обозрение

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Никто не уйдёт обиженным: Политолог назвал условие, при котором Эр-Рияд и Сана смогут договориться

Никто не уйдёт обиженным: Политолог назвал условие, при котором Эр-Рияд и Сана смогут договориться

Главное в тезисах: Тезис 1: Политолог Дмитрий Бридже назвал условие деэскалации между Эр-Риядом и Саной — взаимный отказ от трансграничных ударов при сохранении жёсткой публичной риторики.

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