Трамп закрывает Пентагон: США в шоке от планов нового президента

7548 прочтений 3 дня назад Администрация американского президента Дональда Трампа планирует упразднить подразделение Пентагона, которое отвечает за защиту гражданского населения во время боевых действий.
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