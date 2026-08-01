В США представили новую оптическую технологию обнаружения небольших БПЛА

Американская компания Elio представила новую адаптивную оптическую технологию, при помощи которой существенно облегчается обнаружение небольших беспилотников и других малозаметных объектов в сложных погодных условиях.
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