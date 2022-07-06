Крымская газета

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Голованов
    Иск будет или очередное бла-бла-бла?Верховный суд при...
  • Дмитрий Танцюра
    Ты казёл , ты популизацию школы делай , а не жопы в теме .Экологи, мастера ...
  • Александр
    Здесь надо не огрызаться, а действовать немедленно. Да так, чтобы этим европейским шулерам мало не показалось. Коллек...Транзитный выстре...

Работать для читателя: как менялась «Крымская газета»

Работать для читателя: как менялась «Крымская газета»

И хотя дата не круглая, день рождения - всегда славный повод для приятных воспоминаний. Тем более что в отличие от журналов и научных ежегодников газета, как ей и положено, выходит фактически каждый день, создавая определенный образ повседневности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх