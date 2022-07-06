Работать для читателя: как менялась «Крымская газета»

И хотя дата не круглая, день рождения - всегда славный повод для приятных воспоминаний. Тем более что в отличие от журналов и научных ежегодников газета, как ей и положено, выходит фактически каждый день, создавая определенный образ повседневности.
И хотя дата не круглая, день рождения - всегда славный повод для приятных воспоминаний. Тем более что в отличие от журналов и научных ежегодников газета, как ей и положено, выходит фактически каждый день, создавая определенный образ повседневности.
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