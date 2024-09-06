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«Негласно всё больше закупается российского газа»

«Негласно всё больше закупается российского газа»

Россия находит новые рынки за пределами коллективного Запада, при этом по-прежнему приветствуются инвесторы из недружественных стран, заявил в интервью «Известиям» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

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