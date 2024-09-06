«Негласно всё больше закупается российского газа»

Россия находит новые рынки за пределами коллективного Запада, при этом по-прежнему приветствуются инвесторы из недружественных стран, заявил в интервью «Известиям» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии