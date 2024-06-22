Почти три четверти россиян задумываются о смене профессии

Жители России массово задумались о смене профессии. Переквалифицироваться хотят 71% жителей страны. В топе новых специальностей неожиданно оказались профессии из реального сектора экономики: производство, логистика, строительная сфера и добывающая промышленность.
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