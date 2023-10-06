В Тверской области устранена свалка на землях сельскохозяйственного назначения

В мае 2023 года Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведено выездное обследование, в ходе которого осмотрен земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,325 гектара вблизи деревни Доншино Калининского муниципального округа Тверской области.
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