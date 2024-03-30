В Онежском районе продолжается строительство моста через реку Вонгуда

Рабочие уже завершили забивку свай железобетонных опор нового перехода и готовятся к монтажу пролётного строенияРабочие уже завершили забивку свай железобетонных опор нового перехода и готовятся к монтажу пролётного строенияО продолжении работ над одним из самых крупных объектов президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги» сегодня в своём телеграм-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.