Такие не возьмут «на лапу»: военкор Коц объяснил кадровую рокировку Путина в Минобороны

Коц о кадровых решениях в Минобороны: фронтовики пришли в тыл, чтобы побеждать.Президент Владимир Путин объявил о масштабных перестановках в руководстве Вооружённых сил — сменились командующие группировками «Центр» и «Восток», создано единое управление тыловыми службами, а формирование войск беспилотных систем поручено генералу с боевым опытом.