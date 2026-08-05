Такие не возьмут «на лапу»: военкор Коц объяснил кадровую рокировку Путина в Минобороны

Коц о кадровых решениях в Минобороны: фронтовики пришли в тыл, чтобы побеждать.Президент Владимир Путин объявил о масштабных перестановках в руководстве Вооружённых сил — сменились командующие группировками «Центр» и «Восток», создано единое управление тыловыми службами, а формирование войск беспилотных систем поручено генералу с боевым опытом.
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