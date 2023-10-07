Одна волшебная фраза, которая быстро очистит голову от навязчивых мыслей и поможет расслабиться

Многих даже в отпуске не отпускают мысли о работе, делах и нерешенных проблемах. По словам клинического психолога Дениса Долгова, есть простой и быстрый способ очистить сознание от навязчивых мыслей, чтобы почувствовать себя легче и спокойнее.