Опрос Noi.md: Используете ли вы ИИ в своей работе/учебе?  

Редакция Noi.md предлагает читателям принять участие в новом опросе и ответить на следующий вопрос: Используете ли вы ИИ в своей работе/учебе? - Да, постоянно - Время от времени - Нет, отнимает много времени для перепроверки выполненной задачи - А что это такое? На этот же вопрос могут ответить читатели Noi.