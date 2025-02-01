Business Standard: подходы Трампа к внешней политике рискуют распугать союзников США

Претензии на Панамский канал и Гренландию в период следующего президентства Дональда Трампа наглядно говорят о том, что Вашингтон более не будет связывать себя нюансами внешней политики в достижении поставленных задач, пишет бангладешская англоязычная газета The Business Standard.
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