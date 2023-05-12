Куда пропал Залужный

Исчезновение главнокомандующего ВСУ Залужного может объясняться гибелью генерала во время удара ВКС России 10 мая 2023 Это исчезновение сенсационно выглядит именно сейчас, — когда со дня на день должно начаться давно обещанное Киевом «наступление».