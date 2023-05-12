Куда пропал Залужный

Исчезновение главнокомандующего ВСУ Залужного может объясняться гибелью генерала во время удара ВКС России 10 мая 2023 Это исчезновение сенсационно выглядит именно сейчас, — когда со дня на день должно начаться давно обещанное Киевом «наступление».
Исчезновение главнокомандующего ВСУ Залужного может объясняться гибелью генерала во время удара ВКС России 10 мая 2023 Это исчезновение сенсационно выглядит именно сейчас, — когда со дня на день должно начаться давно обещанное Киевом «наступление».
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