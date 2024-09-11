Тейлор Свифт поддержала кандидатуру Харрис на пост президента США

Американская певица Тейлор Свифт прервала молчание касательно своей политической позиции и публично поддержала кандидатуру демократа Камалы Харрис после предвыборных дебатов с ее оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом.
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