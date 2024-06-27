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Анастасия Решетова проявила себя, опубликовав архивное видео с исполнением песни Алсу

Анастасия Решетова проявила себя, опубликовав архивное видео с исполнением песни Алсу

На фоне слухов о романе с мужем Алсу Анастасия Решетова спела ее трек, насмехаясь над певицей Конфликт между моделью Анастасией Решетовой, которую обвиняют в романе с мужем Алсу, и певицей набирает обороты.

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