Опрос: Какие политические лидеры могут лучше всего справиться с энергетическим кризисом

Опрос, проведенный IMAS в феврале 2025 года по заказу Independent News (Румыния), показывает, к каким политикам граждане Молдовы имеют наибольшее доверие в вопросе управления энергетическим кризисом и снижения тарифов на газ и электричество.
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