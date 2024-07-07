10 пород собак, которые по мнению экспертов являются самыми вонючими

А Кудасов

Вот, будущим любителям в собаководы надо бы это внимательно прочитать. Был у меня замечательный щенок таксы. Ничем не пах. Весёлый. На прогулки регулярно ходили. По возвращении он добросовестно на видном месте кучку оставлял. Постоянно. Обязательно.