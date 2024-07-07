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10 пород собак, которые по мнению экспертов являются самыми вонючими

10 пород собак, которые по мнению экспертов являются самыми вонючими

Собаки — замечательные и преданные домашние животные. Однако люди, заводя таких питомцев, порой понятия не имеют, что некоторые из пород склонны неприятно пахнуть (а порой и очень неприятно).

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Комментарии
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А Кудасов
Вот, будущим любителям в собаководы надо бы это внимательно прочитать. Был у меня замечательный щенок таксы. Ничем не пах. Весёлый. На прогулки регулярно ходили. По возвращении он добросовестно на видном месте кучку оставлял. Постоянно. Обязательно.
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13 час.
sorsw
Самые вонючие  это овчарки
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11 час.
Элеонора Коган
Какой бы ни бы у них запах, ни все милы и прекрасны!!!! Прост нужно за ними следить ежедневно.
Ответить
5 час.

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