CA: 50% онкобольных до болезни вели неправильный образ жизни

Американские врачи подсчитали, какие факторы влияют на развитие раковых опухолей.Американское онкологическое общество (ACS) утверждает, что 20% случаев заболевания онкологией и почти половину смертей от этой болезни среди взрослых из США в возрасте от 30 лет можно было бы предотвратить, если изменить образ жизни: отказаться от курения или сбросить вес.