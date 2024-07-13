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CA: 50% онкобольных до болезни вели неправильный образ жизни

CA: 50% онкобольных до болезни вели неправильный образ жизни

Американские врачи подсчитали, какие факторы влияют на развитие раковых опухолей.Американское онкологическое общество (ACS) утверждает, что 20% случаев заболевания онкологией и почти половину смертей от этой болезни среди взрослых из США в возрасте от 30 лет можно было бы предотвратить, если изменить образ жизни: отказаться от курения или сбросить вес.

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