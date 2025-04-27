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И ещё о северокорейских товарищах

Парочка   цитат  о  северокорейских товарищах.*** Из всех союзников России в трудный момент только кореец взял автомат и встал плечом к плечу с русским солдатом.

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