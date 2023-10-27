Житель Фалешт задержан при попытке дать взятку полицейскому

Сотрудники НЦБК задержали жителя Фалешт при попытке дать взятку полицейскому. Мужчину задержали на 72 часа по доносу со стороны сотрудника Северного следственного управления Национального инспектората расследований.
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