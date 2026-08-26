РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

356 подписчиков

Клубные вечеринки из нулевых стали трендом: «Мы для зумеров и альфа как наши родители с дискотеками 80-х»

Клубные вечеринки из нулевых стали трендом: «Мы для зумеров и альфа как наши родители с дискотеками 80-х»

Вечеринки в духе середины нулевых стали возвращаться в клубы и в ресто-бары. Как правило, это разовые акции: организаторы арендуют площадки и устраивают там дискотеки как в 2007-2008-х и ставят треки Benny Benassi, Bob Sinclar, Eric Prydz, а также российских диджеев – Леонида Руденко, Владимира Фонарева (DJ Фонарь), Алексея Ромео (DJ Romeo), Андрея Ширмана (Dj Smash) и других.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии