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Рекрутер Сигоцкий: из-за украинской мобилизации в Польше может сгнить клубника

Рекрутер Сигоцкий: из-за украинской мобилизации в Польше может сгнить клубника

Мобилизация на Украине может негативно отразиться на сборе урожая в Польше. Местным аграриям не хватает рабочих рук, а украинские мужчины призывного возраста теперь не смогут им помочь, сообщило издание Sad24 со ссылкой на владельца агентства по трудоустройству Czarston Цезария Сигоцкого.

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