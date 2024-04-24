Рекрутер Сигоцкий: из-за украинской мобилизации в Польше может сгнить клубника

Мобилизация на Украине может негативно отразиться на сборе урожая в Польше. Местным аграриям не хватает рабочих рук, а украинские мужчины призывного возраста теперь не смогут им помочь, сообщило издание Sad24 со ссылкой на владельца агентства по трудоустройству Czarston Цезария Сигоцкого.