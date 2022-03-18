Чемпионат Казахстана по футзалу. «Кайрат» принимает «Нур-Султан»

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу. Таблица турнира здесь. «Кайрат» – «Нур-Султан» – 12:00 ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.
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