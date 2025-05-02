День начался с радостных новостей — наша любимая Агата Муцениеце объявила о том, что сказала «за». MAXIM вспомнил, что один из первых раздел прекрасную актрису, а также понял, почему она ушла из шоу «Абсолютно нага».
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