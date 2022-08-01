Госдеп США: западному курсу Северной Македонии мешают Россия и Китай

Госдепартамент США представил стратегию развития отношений с Северной Македонией. В ней сказано, что страна якобы является «важной мишенью злонамеренного российского политического влияния» и растущего экономического давления со стороны Китая.
Госдепартамент США представил стратегию развития отношений с Северной Македонией. В ней сказано, что страна якобы является «важной мишенью злонамеренного российского политического влияния» и растущего экономического давления со стороны Китая.
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